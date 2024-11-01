EPIQ CVxi, notre système d’échographie cardiovasculaire haut de gamme, construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes fonctionnalités basées sur l’IA et de l’imagerie nSight pour vous aider à dépasser les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie interventionnelle dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’améliorer l’efficacité des interventions, grâce à une innovation accessible et des processus de travail plus intelligents.
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Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
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3D Markers
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3D Markers
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Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
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EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
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Extension nSight Plus pour les sondes principales
Extension nSight Plus pour les sondes principales
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Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
Sonde d’ETO Philips X11-4t mini. Le format qu’il vous faut.
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3D Markers
3D Markers
3D Markers
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Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
Quantification automatisée du flux couleur 3D***
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Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
Quantification automatisée de la valve tricuspide 3D***
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EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator
EchoNavigator
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
Efficacité des processus d’ETO
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro
VeriSight Pro
AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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AutoStrain LV avec Automated EF et Mid-Layer Strain
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2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
2D Auto EF et 2D Auto EF Advanced
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Cotation de la cinétique pariétale à segmentation automatique
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Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
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Mesures automatisables pour une quantification cardiaque fidèle, éprouvée et reproductible
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Extension nSight Plus pour les sondes principales
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Extension nSight Plus pour les sondes principales
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Solution d’échographie de l’auricule gauche
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Solution d’échographie de l’auricule gauche
Solution d’échographie de l’auricule gauche
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|Degrés de mouvement
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|Réglage en hauteur
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EPIQ CVx, notre échographe cardiovasculaire haut de gamme construit sur notre plate-forme d’échographie innovante, modulaire et de pointe, dispose de puissantes capacités basées sur l’IA et de solutions diagnostiques avancées pour vous aider à transcender les complexités actuelles et propulser l’échocardiographie dans une nouvelle dimension. Cela vous permet d’obtenir une plus grande cohérence, une innovation accessible, des processus plus intelligents et une évolutivité plus facile.
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