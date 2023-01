EchoNavigator – Fusion intuitive des images radiologiques et échographiques en temps réel

SmartFusion vous apporte plus de précision et de fiabilité afin de mieux identifier et traiter les problèmes lors des procédures de coronaropathie et de cardiopathie structurelle. En fusionnant automatiquement les images ETO 3D et les images radiologiques en temps réel, EchoNavigator assure un guidage intuitif et plus rapide de vos dispositifs dans l’espace 3D.