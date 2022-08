Communication réseau avancée et bidirectionnelle pour une connexion sécurisée

Avec ses rapports normalisés (format DICOM, XML et PDF) transmissibles via un réseau local sans fil, un modem ou un fax, l’électrocardiographe PageWriter TC70 s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. En outre, une connexion sans fil sécurisée via des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données des patients, du personnel soignant et des informations financières.