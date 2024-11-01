Emergency Care Informatics Suite est la solution de gestion des données utilisée avec le moniteur/défibrillateur HeartStart Intrepid. Emergency Care Informatics Suite fait partie d’une solution complète qui prend en charge les processus cliniques, les communications de données et l’analyse post-événement d’une urgence.
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Analyse post-événement des dossiers à des fins d’assurance qualité grâce à un tableau de bord équipé d’un navigateur. Le tableau de bord patient permet de filtrer les dossiers récents.
Transmission sécurisée des données du HeartStart Intrepid
Un simple bouton
Envoyez les données du HeartStart Intrepid à Emergency Care Informatics Suite en toute sécurité en appuyant sur un bouton et intégrez-les facilement à un système de transmission de données médicales ou à un dossier patient informatisé via une API.
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Pas de configuration matérielle spécifique
Gestion des utilisateurs et appareils à l’aide d’outils administratifs basés sur un navigateur
Avec Emergency Care Informatics Suite, gérez les utilisateurs et appareils à l’aide d’outils administratifs basés sur un navigateur. Vous n’avez aucun logiciel à installer, aucun matériel informatique à acheter et aucune maintenance à assurer. Emergency Care Informatics Suite dispose également d’une fonction de sécurité supplémentaire liée à la réinitialisation du mot de passe du HeartStart Intrepid.
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Création de rapports intégrée
Rapports préconfigurés
Les rapports les plus utilisés sont préconfigurés, notamment l’ECG 12 dérivations, l’ECG pré et post-choc, les tendances des paramètres vitaux et bien plus encore.
Rapports préconfigurés
Les rapports les plus utilisés sont préconfigurés, notamment l’ECG 12 dérivations, l’ECG pré et post-choc, les tendances des paramètres vitaux et bien plus encore.
Rapports préconfigurés
Les rapports les plus utilisés sont préconfigurés, notamment l’ECG 12 dérivations, l’ECG pré et post-choc, les tendances des paramètres vitaux et bien plus encore.
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