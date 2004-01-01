FR
Capteur à ultrasons

Philips Avalon

Capteur à ultrasons Avalon CL à utiliser avec la station d’accueil Avalon CL 866074.

Caractéristiques
Amortit les dommages

  • Amortit les dommages
Fiche technique

Température de fonctionnement
  • 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement
  • &lt;95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
  • -500 à 3 000 m
Température de charge
  • 0 °C à 35 °C
Température de stockage/transport
  • -20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
  • &lt;90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
  • -500 à 13 100 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Dimensions du produit
  • 76 mm/37 mm
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
  • 0,2 kg
Niveau de protection contre les projections d’eau
  • Norme IP 68 (immersion pendant 5 heures à une profondeur maximale de 1 m)
Identification du capteur
  • Élément de signal optique (voyant d’identification à LED)
