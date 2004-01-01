Capteur à ultrasons Avalon CL à utiliser avec la station d’accueil Avalon CL 866074.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.
Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.Je comprends
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Altitude de fonctionnement
|
|Température de charge
|
|Température de stockage/transport
|
|Humidité de stockage/transport
|
|Altitude de stockage/transport
|
|Dimensions du produit
|
|Poids
|
|Niveau de protection contre les projections d’eau
|
|Identification du capteur
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Dimensions du produit
|
|Température de fonctionnement
|
|Humidité de fonctionnement
|
|Altitude de fonctionnement
|
|Température de charge
|
|Température de stockage/transport
|
|Humidité de stockage/transport
|
|Altitude de stockage/transport
|
|Dimensions du produit
|
|Poids
|
|Niveau de protection contre les projections d’eau
|
|Identification du capteur
|
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.
Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.