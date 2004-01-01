Électrodes multifonctions à pré-connecter, à usage unique, pour adulte, avec connecteur à fiche. À utiliser avec les défibrillateurs manuels de réanimation cardiaque avancée Philips HeartStart. Un seul fil est accessible hors de l’emballage à ouverture facile pour simplifier le déploiement des électrodes et réduire le risque d’enchevêtrement. Lorsqu’elles sont utilisées avec un défibrillateur manuel de réanimation cardiaque avancée Philips HeartStart et un câble de défibrillation “mains libres” HeartStart, ces électrodes à pré-connecter permettent de gagner du temps avant la défibrillation.
