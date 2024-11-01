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Câble patient IntelliVue NMT

Câble patient

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Câble patient à utiliser avec le module de transmission neuromusculaire Philips IntelliVue NMT 865383. Câble réutilisable équipé d’un connecteur vert à 12 broches (module) se divisant, à l’autre extrémité, en 3 fils individuels : un fil de 30 cm avec capteur d’accélération et deux jeux de fils à terminaisons à pince de 20 cm pouvant être reliés à des électrodes de stimulation à pression. Longueur totale du câble : 3 m. 1 câble par unité.

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Fiche technique

Câble patient NMT
Câble patient NMT
Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Câble patient NMT
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Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
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Câble patient NMT
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Longueur du câble
  • 3,0 m
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • NMT
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 865383
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble patient
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble patient
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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