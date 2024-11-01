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Électrodes ECG avec patch adhésif unique (25)

Monitorage amagnétique

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Précédemment appelées “électrodes Quadtrode standard”. Boîte de 25. Utilisation recommandée avec les câbles ECG références 989803193731, 989803193761, 989803152301 ou 989803185461.

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Unité de mesure
  • 25/boîte
À usage unique ou réutilisable
  • À usage unique
Type de patient
  • Adulte, enfant
Remplace la référence
  • 9303A et 9303N
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803193731
  • 989803193761
  • 989803152301
  • 989803185461
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 0,510 kg
Certification CE
  • Oui
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  • 25/boîte
À usage unique ou réutilisable
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  • Adulte, enfant
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  • 9303A et 9303N
Compatible avec l’équipement Philips
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866185)
  • Moniteur amagnétique de paramètres vitaux Expression MR400 (866120)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803193731
  • 989803193761
  • 989803152301
  • 989803185461
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  • Non stérile
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
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  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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