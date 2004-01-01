La sucette Premium NICU Soothie est conçue pour les nouveau-nés et les nourrissons nés après 34 semaines de gestation, qui n’ont pas encore de dents et sont allaités ou alimentés au biberon. Le bébé doit être progressivement habitué à utiliser la Soothie avant sa sortie de l’hôpital.
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