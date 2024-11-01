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Jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour BO , connecteur orange

Jeu de fils d’électrodes

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Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour bloc opératoire intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au bloc opératoire. Remplace l’ancien jeu M1601A. À utiliser avec les nouveaux modèles de câbles patient M1668A, M1669A, M1663A et M1949A.

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • Longueur : 1,0 m.
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1668A, M1669A, M1663A, M1949A
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • Longueur : 1,0 m.
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M1001B, M1002B, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A
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  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1668A, M1669A, M1663A, M1949A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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