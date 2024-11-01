Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour bloc opératoire intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au bloc opératoire. Remplace l’ancien jeu M1601A. À utiliser avec les nouveaux modèles de câbles patient M1668A, M1669A, M1663A et M1949A.
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|Type de patient
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|Site d’application
|
|Longueur du jeu de fils
|
|Nombre de fils
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|Blindé
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|Méthode de fixation des électrodes
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|Codage couleur
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Catégorie de produit
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|Type de produit
|
|Certification CE
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec d’autres consommables
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de patient
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|Site d’application
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|Longueur du jeu de fils
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|Nombre de fils
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|Blindé
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|Méthode de fixation des électrodes
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|Codage couleur
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Catégorie de produit
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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