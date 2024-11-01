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Pliage en accordéon

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Papier thermochimique de 216 x 279 mm, pliage en accordéon, sans en-tête, quadrillage rouge

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
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Taille du papier
  • 216 x 279 mm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • 1 par boîte
Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Dimensions
  • 216 x 279 mm
Style de papier
  • Pliage en accordéon
Couleur
  • Rouge
Compatible avec l’équipement Philips
  • 860343, 860351
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 8,070 kg
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Certification CE
  • Oui
Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 216 x 279 mm
Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 1 par boîte
Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Voir toutes les caractéristiques
Papier à pliage en accordéon
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Taille du papier
  • 216 x 279 mm
Informations sur le produit
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Unité de mesure
  • 1 par boîte
Conditionnement
  • 200 feuilles par paquet, 6 paquets par boîte, 1 200 feuilles au total
Dimensions
  • 216 x 279 mm
Style de papier
  • Pliage en accordéon
Couleur
  • Rouge
Compatible avec l’équipement Philips
  • 860343, 860351
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 8,070 kg
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  • Aucune
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  • Oui
Sans BPA
  • Oui – sans BPA ni BPS
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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