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Papier d’enregistrement thermochimique pour moniteur fœtal en accordéon, quadrillage orange, indication de fin de ramette

Pliage en accordéon

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Papier d’enregistrement thermochimique pour moniteur fœtal, avec indication de fin de ramette sur la dernière page. Quadrillage orange avec repères toutes les minutes (tous les 3 cm). Échelle de PIU : 0-100 mmHg, échelle de RCF 30-240.

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 30-240
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Poids
  • 5,140 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 150 feuilles par paquet, 40 paquets par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 30-240
Voir toutes les caractéristiques
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 30-240
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Poids
  • 5,140 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 150 feuilles par paquet, 40 paquets par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
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  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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