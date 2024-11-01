Papier d’enregistrement thermochimique pour moniteur fœtal, avec indication de fin de ramette sur la dernière page. Quadrillage orange avec repères toutes les minutes (tous les 3 cm). Échelle de PIU : 0-100 mmHg, échelle de RCF 30-240.
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|Taille du papier
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|Dimensions du produit
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Compatible avec d’autres consommables
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|Taille du papier
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|Dimensions du produit
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|Dimensions du produit
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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