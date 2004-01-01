HeartStart HS1

Conçu pour donner à chacun les moyens d’agir lors de ces moments cruciaux, le DAE Philips HeartStart HS1 est adapté aux interventions d’urgence. Il permet à tous les secouristes, quel que soit leur niveau de qualification, de traiter un arrêt cardiaque soudain (ACS) suspecté en administrant rapidement et efficacement un choc de défibrillation, où qu’ils se trouvent. Grâce aux consignes vocales et aux instructions d’aide à la RCP, le DAE HS1 vous accompagne en temps réel, étape par étape, du positionnement des électrodes au massage cardiaque. Lorsque chaque minute compte, le DAE Philips HeartStart HS1 est à vos côtés, et ce, à chaque étape de l’intervention.

