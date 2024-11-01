Le logiciel EP Navigator assure un guidage intuitif des cathéters, via des images 3D, lors des procédures d’ablation pratiquées en cas de fibrillation auriculaire. Il fournit une image 3D détaillée de la structure anatomique pouvant être enregistrée avec précision par superposition sur les images de fluoroscopie 2D en temps réel, afin de faciliter les interventions complexes.
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Améliorez vos capacités de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 7 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle hautes performances permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table d’examen pour une expérience utilisateur unique, de hautes performances en salle et une prise en charge des patients de qualité.
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Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
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