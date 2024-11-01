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FlexVision

Écran d’affichage flexible

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FlexVision est un concept de visualisation de pointe qui vous offre une flexibilité et un contrôle complets sur votre environnement dédié depuis la table d’examen. Ce grand écran LCD HD est disponible dans les tailles 55”, 58” et 65” (139,7, 147,32 et 165,1 cm), selon la configuration du système, et prend en charge différentes présentations d’images adaptées à chaque intervention.

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Caractéristiques
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue
Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue

Tout ce dont vous avez besoin à portée de vue

La console FlexVision est un écran LCD couleur entièrement réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres constructeurs) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences individuelles et vos interventions. Elle prend en charge jusqu’à 20 sources vidéo au total.

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FlexVision Pro : contrôle total depuis la table (souris sans fil)
FlexVision Pro : contrôle total depuis la table (souris sans fil)

FlexVision Pro : contrôle total depuis la table (souris sans fil)

FlexVision Pro vous permet de gérer de manière intuitive toutes les applications disponibles depuis la table d’examen grâce à une souris sans fil afin de rationaliser vos processus de travail. Vous améliorez ainsi votre efficacité et limitez vos déplacements en dehors de l’environnement stérile pendant les examens. Vous pouvez afficher et contrôler les applications connectées depuis la table d’examen et ainsi gagner du temps, éviter les déplacements inutiles, créer un nombre illimité de dispositions d’écran, ou encore effectuer un redimensionnement en direct et capturer des images en un seul clic tout en prenant des mesures, toujours sans quitter la table d’examen

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Pour plus de confort et de contrôle
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Vous pouvez consulter les informations les plus pertinentes, placer l’écran à l’endroit le plus adéquat à proximité de votre système d’imagerie, au moment exact où vous en avez besoin et au format d’examen le plus adapté : une seule pression sur le module à écran tactile suffit. Chaque image essentielle est immédiatement affichée en grand format sur demande, pour une visualisation sans effort.

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FlexVision Pro : contrôle total depuis la table (souris sans fil)
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