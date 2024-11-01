FlexVision est un concept de visualisation de pointe qui vous offre une flexibilité et un contrôle complets sur votre environnement dédié depuis la table d’examen. Ce grand écran LCD HD est disponible dans les tailles 55”, 58” et 65” (139,7, 147,32 et 165,1 cm), selon la configuration du système, et prend en charge différentes présentations d’images adaptées à chaque intervention.
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