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Respironics AF531 AF531

Masque naso-buccal

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Les caractéristiques du masque Respironics AF531 assurent le confort des patients, un bon ajustement du masque et une compatibilité avec les ventilateurs.

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Caractéristiques
Masque étanche et confortable
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Le masque naso-buccal AF531 limite la pression faciale tout en assurant une bonne étanchéité.

Masque étanche et confortable

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Masque étanche et confortable
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Système CapStrap
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L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.

Système CapStrap

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L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.

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L’AF531 avec harnais CapStrap s’adapte aisément au patient et facilite les retraits et remises en place.
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Système CapStrap
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Système CleanClip
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Le système CleanClip soutient vos activités de prévention de l’infection.

Système CleanClip

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Système CleanClip
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Adaptable à différents ventilateurs
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Les coudes de raccordement interchangeables permettent d’adapter le masque à tous types de ventilateurs.

Adaptable à différents ventilateurs

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Adaptable à différents ventilateurs
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  • Adaptable à différents ventilateurs
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Masque étanche et confortable
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Système CapStrap
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Adaptable à différents ventilateurs
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Adaptable à différents ventilateurs

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