Le masque facial PerformaTrak est équipé d’une protection frontale double densité pour plus de confort et de stabilité. Il est facile à mettre et a été conçu pour assurer un confort optimal aux patients.
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Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Masque étanche et confortable
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Masque étanche et confortable
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Masque étanche et confortable
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Masque étanche et confortable
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Le masque facial PerformaTrak réduit la pression exercée sur le visage, tout en épousant parfaitement la forme du visage, même sur la zone délicate qu’est le pont nasal. Pour plus de confort, le masque peut être ajusté au niveau du nez du patient.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Le harnais CapStrap simplifie l’application du masque et les soins aux patients
Le harnais CapStrap simplifie l’application du masque et les soins aux patients
Le harnais CapStrap en option rend la pose initiale du masque rapide et facile et permet de relever le masque. Il facilite les soins de routine aux patients et offre un ajustement sûr et confortable.
Le harnais CapStrap simplifie l’application du masque et les soins aux patients
Le harnais CapStrap en option rend la pose initiale du masque rapide et facile et permet de relever le masque. Il facilite les soins de routine aux patients et offre un ajustement sûr et confortable.
Le harnais CapStrap simplifie l’application du masque et les soins aux patients
Le harnais CapStrap en option rend la pose initiale du masque rapide et facile et permet de relever le masque. Il facilite les soins de routine aux patients et offre un ajustement sûr et confortable.
Protection frontale double densité pour plus de confort et de stabilité
Protection frontale double densité pour plus de confort et de stabilité
Le masque nasal Contour Deluxe est équipé d’une protection en mousse double densité au niveau du front, pour plus de stabilité et de confort.
Protection frontale double densité pour plus de confort et de stabilité
Le masque nasal Contour Deluxe est équipé d’une protection en mousse double densité au niveau du front, pour plus de stabilité et de confort.
Protection frontale double densité pour plus de confort et de stabilité
Le masque nasal Contour Deluxe est équipé d’une protection en mousse double densité au niveau du front, pour plus de stabilité et de confort.
Languettes d’ajustement
Languettes d’ajustement
Les languettes vous permettent d’ajuster facilement le harnais.
Languettes d’ajustement
Les languettes vous permettent d’ajuster facilement le harnais.
Languettes d’ajustement
Les languettes vous permettent d’ajuster facilement le harnais.
Passe-sondes limitant le risque de fuite d’air
Passe-sondes limitant le risque de fuite d’air
Les passe-sondes (en option) favorisent une meilleure étanchéité en limitant le risque de fuite d’air et les lésions cutanées localisées occasionnées par les sondes nasogastriques.
Passe-sondes limitant le risque de fuite d’air
Les passe-sondes (en option) favorisent une meilleure étanchéité en limitant le risque de fuite d’air et les lésions cutanées localisées occasionnées par les sondes nasogastriques.
Passe-sondes limitant le risque de fuite d’air
Les passe-sondes (en option) favorisent une meilleure étanchéité en limitant le risque de fuite d’air et les lésions cutanées localisées occasionnées par les sondes nasogastriques.
Attaches pivotantes
Attaches pivotantes
Grâce aux attaches pivotantes, aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire après le retrait du masque.
Attaches pivotantes
Grâce aux attaches pivotantes, aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire après le retrait du masque.
Attaches pivotantes
Grâce aux attaches pivotantes, aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire après le retrait du masque.
Harnais de rechange
Harnais de rechange
Peu coûteux, le harnais de rechange est proposé en deux modèles.
Harnais de rechange
Peu coûteux, le harnais de rechange est proposé en deux modèles.
Harnais de rechange
Peu coûteux, le harnais de rechange est proposé en deux modèles.
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