En permettant aux patients de mieux connaître leurs données de traitement et en mettant certains outils à leur disposition, comme la possibilité de résoudre des problèmes courants, DreamMapper permet de diminuer le temps que votre personnel passe à répondre à des questions fréquentes et lui permet de consacrer plus de temps aux patients qui nécessitent une attention supplémentaire.
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Un accompagnement fondé sur la thérapie comportementale
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Nous avons facilité le travail de présentation des avantages de DreamMapper à vos patients. Le site Web réservé aux patients leur permet d’accéder aux renseignements concernant DreamMapper et de se connecter directement à leur compte.
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Facile à démarrer, facile à synchroniser
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DreamMapper est le meilleur outil de prise en charge de l’apnée du sommeil que nous ayons jamais conçu : – 58,3 % plus de personnes ont suivi leur traitement toutes les nuits lorsqu’ils employaient DreamMapper.* – Le taux de succès était 283,3 % plus élevé chez les utilisateurs qui éprouvaient des difficultés à observer leur traitement des troubles du sommeil.**
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Les patients deviennent acteurs de leur traitement
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En tant que professionnel de santé, vous ne pouvez pas toujours contrôler en personne l’assiduité de vos patients. DreamMapper permet aux patients de s’impliquer activement en suivant leurs progrès quotidiens, en définissant des objectifs et des rappels, et en valorisant le chemin accompli. Le contenu pédagogique de l’application apporte un soutien face aux problèmes techniques généraux et aux difficultés courantes liées à l’AOS. Pour préparer les consultations, DreamMapper permet également aux patients de générer des rapports qu’ils peuvent ensuite communiquer à leur équipe de soins.
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* Selon une analyse rétrospective menée par Philips Respironics à partir de la base de données EncoreAnywhere (voir le document de présentation technique sur DreamMapper) ayant comparé les patients employant DreamMapper (n = 85 077) à ceux ne l’employant pas (n = 87 602), 19 % des utilisateurs de DreamMapper ont suivi leur traitement toutes les nuits sur une période de 90 jours comparativement à 12 % des utilisateurs de soins normalisés, soit une augmentation de 58,33 %.
** Selon une analyse rétrospective menée par Philips Respironics à partir de la base de données EncoreAnywhere (voir le document de présentation technique sur DreamMapper) portant sur des patients éprouvant des difficultés avec l’observance (n = 24 378), le taux d’observance sur une période de 90 jours était de 46 % pour les patients employant DreamMapper comparativement à 12 % pour le groupe employant des soins normalisés, soit une augmentation de 283,33 %.
Pour connaître les appareils de traitement compatibles avec DreamMapper, visitez le www.dreammapper.com/compatible.
Visitez le www.dreammapper.com pour savoir où DreamMapper est offert.
Certaines spécifications sont requises : l’application Web est compatible avec Internet Explorer 10.0 ou version ultérieure, ainsi qu’avec les versions actuelles de Firefox, Chrome et Safari. Application mobile DreamMapper – iOS 10.0 ou version ultérieure; Android 6.0 ou version ultérieure.
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