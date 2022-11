Passez à la suite clinique dont vous avez besoin

Intégrées à la salle hybride Azurion, nos suites cliniques proposent toute une gamme flexible de technologies pour les interventions vasculaires, cardiaques, du rachis, neurologiques, pulmonaires, et ortho/traumatiques. Des outils interventionnels dédiés et des dispositifs avancés vous aident à chaque étape de votre procédure lors de la prise de décision, du guidage, du traitement et de la confirmation des résultats du traitement. Les ProcedureCards (cartes de procédures) simplifient et standardisent la configuration du système pour tous les cas, des procédures de routine aux procédures mixtes et complexes.