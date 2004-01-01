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Ingenia MR-RT XD

Polyvalence adaptée à votre planification

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La plate-forme Philips Ingenia MR-RT XD exploite la puissance et l’intérêt de l’IRM pour la planification des séances de radiothérapie. Elle a été conçue pour répondre aux besoins radio-oncologiques, tout en continuant de privilégier la facilité d’utilisation, la rationalisation de l’intégration et la polyvalence. Au cœur de ce concept, il est possible de définir une approche sur mesure avec des fonctionnalités personnalisables répondant à vos besoins cliniques et aux exigences relatives à votre utilisation clinique, votre budget et vos processus de travail, tout en fournissant de meilleurs soins aux patients.

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Caractéristiques
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM

Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM

Grâce à son excellent contraste des tissus mous, l’IRM offre une visualisation optimale des limites d’une tumeur et de la proximité des structures vitales environnantes ; un facteur clé assurant la précision des contours et l’optimisation des plans de traitement. En outre, les fonctionnalités d’imagerie avancées de l’IRM vous offrent l’équivalent d’une boîte à outils pour concevoir des options thérapeutiques personnalisées pour chaque patient.

Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM

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Grâce à son excellent contraste des tissus mous, l’IRM offre une visualisation optimale des limites d’une tumeur et de la proximité des structures vitales environnantes ; un facteur clé assurant la précision des contours et l’optimisation des plans de traitement. En outre, les fonctionnalités d’imagerie avancées de l’IRM vous offrent l’équivalent d’une boîte à outils pour concevoir des options thérapeutiques personnalisées pour chaque patient.

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Grâce à son excellent contraste des tissus mous, l’IRM offre une visualisation optimale des limites d’une tumeur et de la proximité des structures vitales environnantes ; un facteur clé assurant la précision des contours et l’optimisation des plans de traitement. En outre, les fonctionnalités d’imagerie avancées de l’IRM vous offrent l’équivalent d’une boîte à outils pour concevoir des options thérapeutiques personnalisées pour chaque patient.
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Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images

Confiance absolue dans la qualité des images

Avec les systèmes d’IRM de pointe de la gamme Ingenia (Ambition, Elition, Evolution), la solution Ingenia MR-RT assure une précision géométrique optimale en s’appuyant sur une linéarité de gradient de pointe et sur sa fonctionnalité avancée de correction de distorsion du gradient 3D.

Confiance absolue dans la qualité des images

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Avec les systèmes d’IRM de pointe de la gamme Ingenia (Ambition, Elition, Evolution), la solution Ingenia MR-RT assure une précision géométrique optimale en s’appuyant sur une linéarité de gradient de pointe et sur sa fonctionnalité avancée de correction de distorsion du gradient 3D.

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Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity

Profitez de synergies avec Elekta Unity

La solution Ingenia MR-RT XD dotée du progiciel de simulation IRM-linac est un complément idéal d’Elekta Unity. La technologie commune de génération d’images à champ élevé offre une qualité d’image similaire, des interfaces utilisateur de consoles IRM similaires, des processus similaires de configuration d’antennes et de positionnement de patients, une reproductibilité améliorée, une accélération des courbes d’apprentissage et la continuité de l’ensemble du parcours de soins.

Profitez de synergies avec Elekta Unity

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Profitez de synergies avec Elekta Unity
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Positionnement précis
Positionnement précis

Positionnement précis

La solution Ingenia MR-RT permet de configurer le traitement d’un patient en le positionnant de manière précise et reproductible grâce à un plateau au design avancé et un support inclinable de l’antenne antérieure. Équipé d’un support d’indexation multiple, le plateau RT CouchTop XD est compatible avec divers accélérateurs linéaires et peut accueillir une variété d’accessoires d’immobilisation compatibles avec l’IRM pour s’adapter à votre approche procédurale.

Positionnement précis

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Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement

Planification de radiothérapie par IRM uniquement

La capacité de radiothérapie par IRM uniquement de la plate-forme Ingenia MR-RT XD transforme votre IRM en un véritable simulateur à modalité unique. Grâce à la technologie innovante MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation), vous pouvez obtenir des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose et la vérification de la position sur la base d’une seule IRM. Vous pouvez ainsi éliminer les enregistrements TDM-RM lourds et sources d’erreurs et rendre les processus de travail basés sur l’IRM plus rentables.

Planification de radiothérapie par IRM uniquement

Planification de radiothérapie par IRM uniquement
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Planification de radiothérapie par IRM uniquement
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La capacité de radiothérapie par IRM uniquement de la plate-forme Ingenia MR-RT XD transforme votre IRM en un véritable simulateur à modalité unique. Grâce à la technologie innovante MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation), vous pouvez obtenir des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose et la vérification de la position sur la base d’une seule IRM. Vous pouvez ainsi éliminer les enregistrements TDM-RM lourds et sources d’erreurs et rendre les processus de travail basés sur l’IRM plus rentables.
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT

Antennes compatibles avec l’imagerie RT

Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.

Antennes compatibles avec l’imagerie RT

Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.

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Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.
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Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table

Une solution avec une seule table

Vous pouvez utiliser les antennes Flex pour immobiliser la tête ou l’antenne Tête destinée au diagnostic sur le plateau RT CouchTop XD, sans avoir à changer de table. Cela vous permet de répondre de manière plus polyvalente et efficace à différents besoins de numérisation, ce qui est idéal pour un modèle d’utilisation partagé avec le service de radiologie.

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Vous pouvez utiliser les antennes Flex pour immobiliser la tête ou l’antenne Tête destinée au diagnostic sur le plateau RT CouchTop XD, sans avoir à changer de table. Cela vous permet de répondre de manière plus polyvalente et efficace à différents besoins de numérisation, ce qui est idéal pour un modèle d’utilisation partagé avec le service de radiologie.

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Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

La technologie Compressed SENSE permet d’effectuer rapidement l’ensemble de l’examen. Cette technique d’accélération révolutionnaire permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 %¹ plus rapides et avec une qualité d’image pratiquement identique. Cela favorise le confort du patient et stimule la productivité.

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
La technologie Compressed SENSE permet d’effectuer rapidement l’ensemble de l’examen. Cette technique d’accélération révolutionnaire permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 %¹ plus rapides et avec une qualité d’image pratiquement identique. Cela favorise le confort du patient et stimule la productivité.

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Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient

Simplicité du transfert du patient

Le plateau RT CouchTop XD se transporte sur le chariot FlexTrak facile à manœuvrer. Étant donné que le patient peut rester sur le plateau, vous disposez d’une solution de transfert performante, mais polyvalente, qui favorise la rapidité et la fluidité des processus de travail (p. ex., préparation du patient et procédures de curiethérapie).

Simplicité du transfert du patient

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Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant le fantôme d’un champ d’acquisition étendu et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.

Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

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Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant le fantôme d’un champ d’acquisition étendu et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.

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Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées

Fonctions d’imagerie avancées

La solution Ingenia MR-RT dispose de fonctions diagnostiques complètes pour relever en toute confiance les défis complexes associés à l’imagerie de radiothérapie. Les techniques d’imagerie avancées – telles que la diffusion sans distorsion avec DWI XD TSE, l’imagerie fiable sans mouvement avec 3D Vane et la réduction des artefacts métalliques avec O-MAR – vous aident à peaufiner votre stratégie de planification centrée sur le patient.

Fonctions d’imagerie avancées

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Le soutien nécessaire pour exceller
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Le soutien nécessaire pour exceller

Pour bien mettre en œuvre l’IRM destinée à la radiothérapie, il est nécessaire de modifier les processus de travail et de former le personnel. Pour relever ce défi, Philips propose un programme de formation complet et vous invite à rejoindre sa communauté d’utilisateurs actifs et engagés pour partager les meilleures pratiques, conseils et idées. Philips s’engage à faire progresser l’utilisation de l’IRM en radiothérapie en vous apportant le soutien nécessaire pour exceller.

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  • Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
  • Confiance absolue dans la qualité des images
  • Profitez de synergies avec Elekta Unity
  • Positionnement précis
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Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
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Positionnement précis
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Positionnement précis

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Planification de radiothérapie par IRM uniquement
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Planification de radiothérapie par IRM uniquement

Planification de radiothérapie par IRM uniquement
La capacité de radiothérapie par IRM uniquement de la plate-forme Ingenia MR-RT XD transforme votre IRM en un véritable simulateur à modalité unique. Grâce à la technologie innovante MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation), vous pouvez obtenir des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose et la vérification de la position sur la base d’une seule IRM. Vous pouvez ainsi éliminer les enregistrements TDM-RM lourds et sources d’erreurs et rendre les processus de travail basés sur l’IRM plus rentables.

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La capacité de radiothérapie par IRM uniquement de la plate-forme Ingenia MR-RT XD transforme votre IRM en un véritable simulateur à modalité unique. Grâce à la technologie innovante MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation), vous pouvez obtenir des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose et la vérification de la position sur la base d’une seule IRM. Vous pouvez ainsi éliminer les enregistrements TDM-RM lourds et sources d’erreurs et rendre les processus de travail basés sur l’IRM plus rentables.
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT

Antennes compatibles avec l’imagerie RT

Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.

Antennes compatibles avec l’imagerie RT

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Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.

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Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.
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Les dispositions polyvalentes d’antennes dStream de qualité diagnostique vous permettent d’obtenir une qualité d’image exceptionnelle lorsque le patient est en position de traitement. Vous pouvez effectuer des acquisitions du bassin, de l’abdomen, du cerveau, de la tête/du cou et de la colonne vertébrale adaptées à la planification de la radiothérapie, tout en bénéficiant d’une configuration intuitive du patient et d’une manipulation minimale de l’antenne.
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table

Une solution avec une seule table

Vous pouvez utiliser les antennes Flex pour immobiliser la tête ou l’antenne Tête destinée au diagnostic sur le plateau RT CouchTop XD, sans avoir à changer de table. Cela vous permet de répondre de manière plus polyvalente et efficace à différents besoins de numérisation, ce qui est idéal pour un modèle d’utilisation partagé avec le service de radiologie.

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Vous pouvez utiliser les antennes Flex pour immobiliser la tête ou l’antenne Tête destinée au diagnostic sur le plateau RT CouchTop XD, sans avoir à changer de table. Cela vous permet de répondre de manière plus polyvalente et efficace à différents besoins de numérisation, ce qui est idéal pour un modèle d’utilisation partagé avec le service de radiologie.

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Vous pouvez utiliser les antennes Flex pour immobiliser la tête ou l’antenne Tête destinée au diagnostic sur le plateau RT CouchTop XD, sans avoir à changer de table. Cela vous permet de répondre de manière plus polyvalente et efficace à différents besoins de numérisation, ce qui est idéal pour un modèle d’utilisation partagé avec le service de radiologie.
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Des examens jusqu’à 50 % plus rapides
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

La technologie Compressed SENSE permet d’effectuer rapidement l’ensemble de l’examen. Cette technique d’accélération révolutionnaire permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 %¹ plus rapides et avec une qualité d’image pratiquement identique. Cela favorise le confort du patient et stimule la productivité.

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
La technologie Compressed SENSE permet d’effectuer rapidement l’ensemble de l’examen. Cette technique d’accélération révolutionnaire permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 %¹ plus rapides et avec une qualité d’image pratiquement identique. Cela favorise le confort du patient et stimule la productivité.

Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹

La technologie Compressed SENSE permet d’effectuer rapidement l’ensemble de l’examen. Cette technique d’accélération révolutionnaire permet de réaliser des acquisitions 2D et 3D jusqu’à 50 %¹ plus rapides et avec une qualité d’image pratiquement identique. Cela favorise le confort du patient et stimule la productivité.
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Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient

Simplicité du transfert du patient

Le plateau RT CouchTop XD se transporte sur le chariot FlexTrak facile à manœuvrer. Étant donné que le patient peut rester sur le plateau, vous disposez d’une solution de transfert performante, mais polyvalente, qui favorise la rapidité et la fluidité des processus de travail (p. ex., préparation du patient et procédures de curiethérapie).

Simplicité du transfert du patient

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Le plateau RT CouchTop XD se transporte sur le chariot FlexTrak facile à manœuvrer. Étant donné que le patient peut rester sur le plateau, vous disposez d’une solution de transfert performante, mais polyvalente, qui favorise la rapidité et la fluidité des processus de travail (p. ex., préparation du patient et procédures de curiethérapie).

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Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

Évaluez la précision géométrique d’un champ d’acquisition étendu avec le progiciel d’AQ prêt à l’emploi comprenant le fantôme d’un champ d’acquisition étendu et un logiciel d’analyse. La plupart des étapes sont entièrement automatisées, ce qui vous permet d’effectuer des évaluations volumétriques de routine rapidement et de manière reproductible. L’analyse réussite/échec sur console fournit aux utilisateurs des conseils clairs sur le résultat de l’analyse de précision géométrique. Ce résultat ne présente aucune ambiguïté et il est indépendant de l’utilisateur.

Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter

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Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées

Fonctions d’imagerie avancées

La solution Ingenia MR-RT dispose de fonctions diagnostiques complètes pour relever en toute confiance les défis complexes associés à l’imagerie de radiothérapie. Les techniques d’imagerie avancées – telles que la diffusion sans distorsion avec DWI XD TSE, l’imagerie fiable sans mouvement avec 3D Vane et la réduction des artefacts métalliques avec O-MAR – vous aident à peaufiner votre stratégie de planification centrée sur le patient.

Fonctions d’imagerie avancées

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Le soutien nécessaire pour exceller
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Le soutien nécessaire pour exceller

Pour bien mettre en œuvre l’IRM destinée à la radiothérapie, il est nécessaire de modifier les processus de travail et de former le personnel. Pour relever ce défi, Philips propose un programme de formation complet et vous invite à rejoindre sa communauté d’utilisateurs actifs et engagés pour partager les meilleures pratiques, conseils et idées. Philips s’engage à faire progresser l’utilisation de l’IRM en radiothérapie en vous apportant le soutien nécessaire pour exceller.

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Fiche technique

Caractéristiques
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Systèmes d’IRM Ingenia
  • Ambition 1.5 T, Elition 3.0 T, Evolution 1.5 T, Ingenia 1.5/3.0 T
Système à tunnel
  • 70 cm
Précision géométrique de l’imagerie
  • ≤ 1 mm de diamètre ; champ d’acquisition de 32 cm (type)
Multi-indexation RT CouchTop XD
  • Indexation de 14 cm et système d’indexation Elekta Unity (incréments de 2 cm)
Dispositions d’antenne
  • Antenne FlexCoverage Antérieure dStream, antenne Postérieure et antenne FlexCoils L
Compatibilité de l’antenne Tête destinée au diagnostic
  • Oui
Applications prises en charge
  • Cerveau, ensemble tête-cou, bassin, thorax, abdomen, colonne vertébrale
Accessoires d’immobilisation du patient
  • Commandez auprès de fournisseurs tiers tels que CIVCO, Orfit, Qfix, Elekta et MacroMedics
Transport du patient
  • Oui, avec chariot FlexTrak
AQ géométrique
  • Oui, fantôme d’AQ à champ d’acquisition étendu et analyse automatisée
Système externe de positionnement laser (en option)
Système externe de positionnement laser (en option)
Type
  • Compatible avec LAP DORADOnova MR3T ou APOLLO MR3T
Gamme de largeurs autorisées
  • 2,594-5,000 m
Fantôme laser
  • Fantôme Aquarius LAP et support fantôme, ExamCard pr test AQ système externe de positionnement laser
Caractéristiques
Caractéristiques
Systèmes d’IRM Ingenia
  • Ambition 1.5 T, Elition 3.0 T, Evolution 1.5 T, Ingenia 1.5/3.0 T
Système à tunnel
  • 70 cm
Système externe de positionnement laser (en option)
Système externe de positionnement laser (en option)
Type
  • Compatible avec LAP DORADOnova MR3T ou APOLLO MR3T
Gamme de largeurs autorisées
  • 2,594-5,000 m
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Caractéristiques
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Systèmes d’IRM Ingenia
  • Ambition 1.5 T, Elition 3.0 T, Evolution 1.5 T, Ingenia 1.5/3.0 T
Système à tunnel
  • 70 cm
Précision géométrique de l’imagerie
  • ≤ 1 mm de diamètre ; champ d’acquisition de 32 cm (type)
Multi-indexation RT CouchTop XD
  • Indexation de 14 cm et système d’indexation Elekta Unity (incréments de 2 cm)
Dispositions d’antenne
  • Antenne FlexCoverage Antérieure dStream, antenne Postérieure et antenne FlexCoils L
Compatibilité de l’antenne Tête destinée au diagnostic
  • Oui
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Transport du patient
  • Oui, avec chariot FlexTrak
AQ géométrique
  • Oui, fantôme d’AQ à champ d’acquisition étendu et analyse automatisée
Système externe de positionnement laser (en option)
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Type
  • Compatible avec LAP DORADOnova MR3T ou APOLLO MR3T
Gamme de largeurs autorisées
  • 2,594-5,000 m
Fantôme laser
  • Fantôme Aquarius LAP et support fantôme, ExamCard pr test AQ système externe de positionnement laser
  • 1. Par rapport aux examens d’imagerie Philips sans la technologie Compressed SENSE
  • 2. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO
  • La disponibilité de MRCAT Ensemble tête-cou peut varier en fonction des pays

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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