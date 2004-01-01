MRCAT Pelvis

MRCAT Bassin vous permet de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, MRCAT Bassin offre un contraste optimal des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des unités Hounsfield continues pour les calculs de dose. Les données MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) peuvent être utilisées pour l’exportation vers des systèmes de planification de traitement pour les calculs de dose équivalents pour la TDM**. En outre, l’imagerie par résonance magnétique permet un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant l’aspect et la sensation de la TDM.

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