Critères de recherche
La plate-forme Philips Ingenia MR-RT XD exploite la puissance et l’intérêt de l’IRM pour la planification des séances de radiothérapie. Elle a été conçue pour répondre aux besoins radio-oncologiques, tout en continuant de privilégier la facilité d’utilisation, la rationalisation de l’intégration et la polyvalence. Au cœur de ce concept, il est possible de définir une approche sur mesure avec des fonctionnalités personnalisables répondant à vos besoins cliniques et aux exigences relatives à votre utilisation clinique, votre budget et vos processus de travail, tout en fournissant de meilleurs soins aux patients.
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En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
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Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Positionnement précis
Positionnement précis
Positionnement précis
Positionnement précis
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Un nouvel horizon thérapeutique avec l’IRM
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Confiance absolue dans la qualité des images
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Profitez de synergies avec Elekta Unity
Positionnement précis
Positionnement précis
Positionnement précis
Positionnement précis
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Planification de radiothérapie par IRM uniquement
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Antennes compatibles avec l’imagerie RT
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Une solution avec une seule table
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Permet de réaliser les examens jusqu’à 50 % plus vite¹
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Simplicité du transfert du patient
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Un système IRM performant sur lequel vous pouvez compter
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Fonctions d’imagerie avancées
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
Le soutien nécessaire pour exceller
|Systèmes d’IRM Ingenia
|
|Système à tunnel
|
|Précision géométrique de l’imagerie
|
|Multi-indexation RT CouchTop XD
|
|Dispositions d’antenne
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|Compatibilité de l’antenne Tête destinée au diagnostic
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|Applications prises en charge
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|Accessoires d’immobilisation du patient
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|Transport du patient
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|AQ géométrique
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|Type
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|Gamme de largeurs autorisées
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|Fantôme laser
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|Systèmes d’IRM Ingenia
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|Système à tunnel
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|Type
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|Gamme de largeurs autorisées
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|Systèmes d’IRM Ingenia
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|Système à tunnel
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|Précision géométrique de l’imagerie
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|Multi-indexation RT CouchTop XD
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|Dispositions d’antenne
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|Compatibilité de l’antenne Tête destinée au diagnostic
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|Applications prises en charge
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|Accessoires d’immobilisation du patient
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|Transport du patient
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|AQ géométrique
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|Type
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|Gamme de largeurs autorisées
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|Fantôme laser
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Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement fermé, le système Ingenia Ambition X vous permet d’être plus productif lors de vos opérations IRM sans hélium¹. Il offre une superbe qualité d’image, même pour les cas les plus complexes, et réalise les examens IRM jusqu’à 50 % plus vite² avec la technologie d’accélération Compressed SENSE pour toutes les anatomies, dans des acquisitions 2D et 3D. La rapidité du temps d’examen global est obtenue par la simplification de la prise en charge du patient au tunnel, avec le positionnement guidé sans contact du patient. En outre, l’Ingenia Ambition offre une expérience immersive audio-visuelle pour calmer les patients et les guider au long des examens IRM.
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Big Bore RT est conçu comme un simulateur TDM pour renforcer la confiance diagnostique, accélérer la mise en place du traitement et pérenniser votre investissement sans compromettre l’expérience patient, quatre dimensions essentielles pour des soins d’excellence.
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En tant qu’application clinique complémentaire à Ingenia MR-RT, MRCAT Prostate + délimitation automatique des contours fournit des carte d’atténuation et des contours automatisés, basés sur l’IRM, de la prostate et des organes à risque en seulement 20 minutes, le tout dans un processus de travail reproductible en un seul clic.
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MRCAT Bassin vous permet de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, MRCAT Bassin offre un contraste optimal des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des unités Hounsfield continues pour les calculs de dose. Les données MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) peuvent être utilisées pour l’exportation vers des systèmes de planification de traitement pour les calculs de dose équivalents pour la TDM**. En outre, l’imagerie par résonance magnétique permet un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant l’aspect et la sensation de la TDM.
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