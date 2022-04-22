Garantie de 3 à 5 ans
Qualité militaire. Testé pour les chocs et les vibrations à 4 pieds.
Pas de frais cachés
Aucun abonnement nécessaire et tarification flexible. Achetez-le sans contrat et obtenez un accès à tous les logiciels et à toutes les fonctions.
Prêt pour le contrôle des infections
Lumify est compatible avec une variété de méthodes de désinfection de haut et de bas niveau.
Conforme à la loi
HIPAA
Respecte les politiques de sécurité en matière de chiffrement des données d’entreprise.
Partage des observations
Les données sont livrées par courriel, DICOM vers PACS, un réseau partagé ou un répertoire local.
Jusqu’à 5 heures d’autonomie
En utilisant la batterie de l’écran de l’appareil compatible auquel il est connecté.
Prêt pour la télésanté avec Reacts
Collaborez instantanément, en tout temps et en tout lieu.
Imagerie échographique exceptionnelle
L’échographe portatif Lumify offre des images qui améliorent la fiabilité du diagnostic.
« Il est indéniable que Lumify offre une qualité d’image, une conception et des fonctionnalités supérieures. » Dr Phil Lee, anesthésiologie
« Il est indéniable que Lumify offre une qualité d’image, une conception et des fonctionnalités supérieures. »
Dr Phil Lee, anesthésiologie
« Pendant la réanimation, l’utilisation de Lumify peut permettre de limiter les pauses pendant le massage cardiaque. » Dr Ben Smith, médecine d’urgence
« Pendant la réanimation, l’utilisation de Lumify peut permettre de limiter les pauses pendant le massage cardiaque. »
Dr Ben Smith, médecine d’urgence
« Lumify offre une excellente qualité d’image en plus d’être facile à utiliser. » Dr Darren Braude, médecine d’urgence
« Lumify offre une excellente qualité d’image en plus d’être facile à utiliser. »
Dr Darren Braude, médecine d’urgence
Lumify sur le terrain
« Il est indéniable que Lumify offre une qualité d’image, une conception et des fonctionnalités supérieures. » Dr Phil Lee, anesthésiologie
« Il est indéniable que Lumify offre une qualité d’image, une conception et des fonctionnalités supérieures. »
Dr Phil Lee, anesthésiologie
« Pendant la réanimation, l’utilisation de Lumify peut permettre de limiter les pauses pendant le massage cardiaque. » Dr Ben Smith, médecine d’urgence
« Pendant la réanimation, l’utilisation de Lumify peut permettre de limiter les pauses pendant le massage cardiaque. »
Dr Ben Smith, médecine d’urgence
« Lumify offre une excellente qualité d’image en plus d’être facile à utiliser. » Dr Darren Braude, médecine d’urgence
« Lumify offre une excellente qualité d’image en plus d’être facile à utiliser. »
Dr Darren Braude, médecine d’urgence
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
You are about to visit a Philips global content pageContinue
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.