Homme recevant des soins dans une ambulance

Des capacités échographiques
exceptionnelles à portée de main

De l’ambulance à la salle d’opération, en passant par bien d’autres endroits, l’échographe portable Lumify vous aide à examiner votre patient comme jamais auparavant.

Lumify est toujours prêt

Lumify s’appuie sur 30 ans d’expérience dans le domaine de l’échographie

Nous avons combiné du matériel de qualité militaire et des logiciels constamment mis à jour avec des décennies d’innovation dans le domaine de l’échographie, tout cela pour vous aider à mieux traiter vos patients.

Three products displaying together
Profitez des avantages de Lumify

Icône de bouclier de sécurité

Garantie de 3 à 5 ans

Qualité militaire. Testé pour les chocs et les vibrations à 4 pieds.

Icône de tarification flexible

Pas de frais cachés

Aucun abonnement nécessaire et tarification flexible. Achetez-le sans contrat et obtenez un accès à tous les logiciels et à toutes les fonctions.

Icône de contrôle des infections

Prêt pour le contrôle des infections

Lumify est compatible avec une variété de méthodes de désinfection de haut et de bas niveau.

Icône de conformité à la norme HIPAA

Conforme à la loi
HIPAA

Respecte les politiques de sécurité en matière de chiffrement des données d’entreprise.

Partage des observations

Partage des observations

Les données sont livrées par courriel, DICOM vers PACS, un réseau partagé ou un répertoire local.

Icône de balayage en cours

Jusqu’à 5 heures d’autonomie

En utilisant la batterie de l’écran de l’appareil compatible auquel il est connecté.

Icône prêt pour la télésanté

Prêt pour la télésanté avec Reacts

Collaborez instantanément, en tout temps et en tout lieu.

Icône d’échographie exceptionnelle

Imagerie échographique exceptionnelle

L’échographe portatif Lumify offre des images qui améliorent la fiabilité du diagnostic.

Voyez-en plus au moment crucial

Lumify peut, en temps réel, vous aider à prendre des décisions en toute confiance, et ce, de l’examen initial au rétablissement. Visualisez les détails subtils d’une image, profitez d’une définition tissulaire enrichie sous plusieurs angles et bien plus encore.

      Quel système Lumify est fait pour vous ?

      Professionnel de la santé utilisant un échographe portable

      Médecine d’urgence

      Professionnel de la santé regardant un écran affichant des résultats

      Soins intensifs

      Professionnel de la santé utilisant un échographe portable et examinant les résultats

      Anesthésiologie

      Professionnel de la santé utilisant un échographe portable sur le genou d’un athlète

      Complexe musculo-squelettique et procédures

      Médecin tenant un échographe portable

      Soins primaires et pratiques spécialisées

      Lumify sur le terrain

      Un patient et un médecin

      « Il est indéniable que Lumify offre une qualité d’image, une conception et des fonctionnalités supérieures. »

      Dr Phil Lee, anesthésiologie

      Gros plan sur le visage d’un homme

      « Pendant la réanimation, l’utilisation de Lumify peut permettre de limiter les pauses pendant le massage cardiaque. »

      Dr Ben Smith, médecine d’urgence

      Premier répondant utilisant un échographe portable

      « Lumify offre une excellente qualité d’image en plus d’être facile à utiliser. »

      Dr Darren Braude, médecine d’urgence

      Assistance Lumify

      Vous avez besoin d’aide pour configurer votre application Lumify ou pour résoudre des problèmes?

      Vous avez encore des questions? Il suffit de demander

      Les représentants commerciaux sont là pour vous lorsque vous avez besoin d’eux.

      Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes

      Dites-nous comment vous aider

