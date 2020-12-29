2 year warranty
Discontinued
NT1150/10
3.8
of 5
143
Reviews
Jayce454
29/12/2020
Canada
good
nice trimmer,does not pull.easy cleaning under faucet.
Pros
ease of use
Cons
none
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer
Date of Use 2019-11-28
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer
Date of Use 2019-11-28
Pete 71
17/11/2020
Canada
Verified buyer
Product works fantastic
Product works perfectly best trimmer I have ever bought
Pros
Phillips Products very reliable
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer
Date of Use 2019-11-17
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer
Date of Use 2019-11-17
Adam007to
20/03/2018
Canada
its not broken :)))))
Had it for 4 months then stopped working one day. Wasn't the battery. The teeth were just stuck because I wasn't rinsing it out with water after use. Learned from FAQ to Soak head in soap and warm water then rinse it out and it will be good as new. I love the design.
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer
Yes, I recommend this product
This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer