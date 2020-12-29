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Discontinued

Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Comfortable nose & ear trimmer

NT1150/10

3.8

| (143) Reviews

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3.8

of 5

143

Reviews

29/12/2020

Canada

Canada

good

nice trimmer,does not pull.easy cleaning under faucet.

Pros

ease of use

Cons

none

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

Date of Use 2019-11-28

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

Date of Use 2019-11-28

17/11/2020

Canada

Canada

Verified buyer

Product works fantastic

Product works perfectly best trimmer I have ever bought

Pros

Phillips Products very reliable

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

Date of Use 2019-11-17

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

Date of Use 2019-11-17

20/03/2018

Canada

Canada

its not broken :)))))

Had it for 4 months then stopped working one day. Wasn't the battery. The teeth were just stuck because I wasn't rinsing it out with water after use. Learned from FAQ to Soak head in soap and warm water then rinse it out and it will be good as new. I love the design.

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

Yes, I recommend this product

This review was made for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Comfortable nose, ear & eyebrow trimmer

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