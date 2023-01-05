Assistance Philips Pourquoi le produit n'est-il pas fourni avec un adaptateur ?

Philips s'engage à créer des produits durables, c'est pourquoi nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables. En retirant l'adaptateur secteur, nous évitons l'équivalent de la mise en décharge de 19 millions de bouteilles.