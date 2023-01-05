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Pourquoi le produit n'est-il pas fourni avec un adaptateur ?

Philips s'engage à créer des produits durables, c'est pourquoi nos emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables. En retirant l'adaptateur secteur, nous évitons l'équivalent de la mise en décharge de 19 millions de bouteilles.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3601/01 , HX3681/03 , HX3641/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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