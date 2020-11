Contrôle simple en toute situation



Un son amélioré pour vos divertissements préférés



Il est possible de connecter presque n’importe quelle source à une barre de son Philips. Vous pouvez y connecter entre autres un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD et des consoles de jeu. L’entrée audio et le Bluetooth vous permettent de diffuser de la musique. Les modèles dotés d’une sortie HDMI (ARC) vous permettent de commander la barre de son avec votre télécommande pour téléviseur.