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  • Le compagnon idéal pour les activités en plein air
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Plus offert 

Radio portable

AE1120/00

Le compagnon idéal pour les activités en plein air
La radio portable Philips AE1120/00 est faite pour le plein air. Grâce à son système d'alimentation cinétique, les piles sont inutiles. Elle est équipée d'une alarme intégrée pour attirer l'attention, et d'un chargeur USB vous permettant de charger et de connecter des appareils.
Voir tous les avantages

avec cette radio portable

Le compagnon idéal pour les activités en plein air

  • Tuner analogique FM/MW

  • Port micro USB pour charge

  • Lampe torche

  • Autonome / fonctionne sur piles

Une charge facile grâce à l'alimentation d'origine cinétique

Une charge facile grâce à l'alimentation d'origine cinétique

Exploitez votre propre énergie grâce à la source novatrice d'alimentation d'origine cinétique de l'appareil, une alternative écologique aux appareils à piles. Pratique, l'énergie permet d'alimenter la radio et la lampe torche ou de charger un téléphone ou un autre appareil.

Lampe torche intégrée pour vous éclairer lors de vos activités nocturnes

Lampe torche intégrée pour vous éclairer lors de vos activités nocturnes

Ne restez pas dans le noir. Avec sa lampe torche intégrée, l'appareil permet de continuer à être actif longtemps après le coucher du soleil. Cet appareil élimine les risques des activités nocturnes mal éclairées, et est idéal en cas de coupure de courant. L'alimentation par énergie cinétique permet de maintenir vos appareils chargés, et élimine les soucis d'épuisement des batteries.

Alarme intégrée pour votre sécurité

Alarme intégrée pour votre sécurité

La sécurité implique souvent d'être localisable. L'alarme intégrée à l'appareil attire l'attention, ce qui vous permet d'obtenir rapidement de l'aide. Alimentée cinétiquement pour éviter les problèmes intempestifs de batterie, l'alarme est un accessoire conçu pour vous apporter tranquillité d'esprit et faire de votre sécurité une priorité.

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