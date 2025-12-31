Garantie de 2 ans
Plus offert
AE1120/00
Tuner analogique FM/MW
Port micro USB pour charge
Lampe torche
Autonome / fonctionne sur piles
Exploitez votre propre énergie grâce à la source novatrice d'alimentation d'origine cinétique de l'appareil, une alternative écologique aux appareils à piles. Pratique, l'énergie permet d'alimenter la radio et la lampe torche ou de charger un téléphone ou un autre appareil.
Ne restez pas dans le noir. Avec sa lampe torche intégrée, l'appareil permet de continuer à être actif longtemps après le coucher du soleil. Cet appareil élimine les risques des activités nocturnes mal éclairées, et est idéal en cas de coupure de courant. L'alimentation par énergie cinétique permet de maintenir vos appareils chargés, et élimine les soucis d'épuisement des batteries.
La sécurité implique souvent d'être localisable. L'alarme intégrée à l'appareil attire l'attention, ce qui vous permet d'obtenir rapidement de l'aide. Alimentée cinétiquement pour éviter les problèmes intempestifs de batterie, l'alarme est un accessoire conçu pour vous apporter tranquillité d'esprit et faire de votre sécurité une priorité.
Notation globale