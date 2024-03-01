Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?

Versez vos grains préférés, swipez la poignée et savourez un expresso exceptionnel. La Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Tasse parfaitement dans le porte-filtre. Et infuse avec une pression professionnelle. C'est aussi simple que ça