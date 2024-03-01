Garantie de 2 ans
BAR300/00
Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?
Versez vos grains préférés, swipez la poignée et savourez un expresso exceptionnel. La Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Tasse parfaitement dans le porte-filtre. Et infuse avec une pression professionnelle. C'est aussi simple que ça
Les grains fraîchement moulus vous offrent le meilleur arôme et goût de café.
Il suffit de faire glisser la poignée. Baristina moud, tasse et prépare automatiquement votre café.
Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout - Vous êtes prêt à recommencer !
Assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines, assez puissante pour un café façon barista.
La pompe à pression de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre espresso.
Les grains fraîchement moulus procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est ce qui fait la différence entre un café ordinaire et un excellent café.
Swipez simplement la poignée. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café. Pas besoin de compétences de barista. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre expresso ou votre lungo.
Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est pensée pour être ultra simple d'utilisation.
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Notation globale
Classe énergétique A+ selon les normes d'efficacité énergétique suisses.
Sauf pièces en contact avec l'eau et le café.