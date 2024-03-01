BAR300/00
Vous aimez les vrais espressos, pas les ennuis de préparation ?
Versez vos grains préférés, actionnez la poignée et savourez un espresso incroyable. Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Tasse parfaitement dans le porte-filtre. Et prépare votre café avec une pression professionnelle. C'est aussi simple que celaVoir tous les avantages
Si vous pouvez bénéficier d'un apaisement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez le réclamer sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier de magasinage.
Machine espresso
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Les grains fraîchement moulus procurent au café ses arômes les plus riches. Moudre les grains juste avant l'extraction transforme votre café quotidien en quelque chose de spécial. C'est la différence entre un café ordinaire et un excellent café.
Swipez simplement la poignée. Baristina moud, tasse et extrait automatiquement votre café. Pas besoin de compétences de barista. La machine s'occupe de tout, vous n'avez plus qu'à vous détendre et savourer votre expresso ou votre lungo.
Retirez le porte-filtre. Rincez-le. C'est tout. Baristina rend le nettoyage rapide et intuitif. Pas d'étapes compliquées – elle est pensée pour être ultra simple d'utilisation.
Fini les approximations, les ajustements et le café gaspillé. Baristina moud à la taille idéale, dose et tasse avec précision – tout ce qui fait qu'un véritable expresso a le goût qu'il devrait avoir. C'est vraiment votre petit barista à la maison.
La pompe à pression de 16 bars libère toute la saveur de vos grains pour votre expresso, créant une crema riche et onctueuse et un goût équilibré que nous adorons tous.
Que vous ayez envie d'un expresso intense ou d'un lungo onctueux. Faites votre choix, boostez son intensité si vous le souhaitez, et savourez votre délicieux café adapté à vos goûts. Le choix vous appartient, toujours !
Baristina s'intègre parfaitement sur n'importe quel plan de travail sans sacrifier la performance. Ne vous fiez pas à sa taille. Elle est compacte, mais suffisamment puissante pour offrir un café riche, digne d'un barista, à la maison. L'espace dans la cuisine n'est plus un problème !
Des grains frais signifient plus de goût. Mais aussi moins de déchets – fini le plastique ou l'aluminium. Éjectez simplement le marc du porte-filtre. Vos grains se transforment directement en mouture, parfaite pour le compost.
Baristina est conçue dans une optique de durabilité. Elle est économe en énergie*, fabriquée avec 50% de plastique recyclé** et livrée dans un emballage 0% plastique.
Vous pouvez savourer un véritable expresso, préparé simplement et silencieusement.
Vous pouvez choisir vos grains préférés. Quel que soit le type de grains, Baristina prépare un délicieux café. Elle tire toujours le meilleur des grains. C'est vous qui choisissez.
Pays d'origine
Faible consommation
Caractéristiques techniques
Réglages café
Caractéristiques générales
Service
Durabilité
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