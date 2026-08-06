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La Baristina est équipée d'un porte-filtre unique : swipez simplement le manche sur la droite, et votre café se lance automatiquement. Sélectionnez la couleur ou l'essence de bois que vous préférez, pour une Baristina qui vous ressemble.
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