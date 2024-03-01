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  • Porte-filtre Baristina unique Porte-filtre Baristina unique Porte-filtre Baristina unique
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    Baristina Porte-filtre

    BAR310/70

    Note globale / 5
    • Critiques Critiques

    Porte-filtre Baristina unique

    La Baristina est équipée d'un porte-filtre unique : swipez simplement le manche sur la droite, et votre café se lance automatiquement. Sélectionnez la couleur ou l'essence de bois que vous préférez, pour une Baristina qui vous ressemble.

    Voir tous les avantages

    Baristina Porte-filtre

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    Ce produit
    Baristina
    - {discount-value}

    Baristina

    Porte-filtre

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    Porte-filtre Baristina unique

    • Bois de noyer
    Choisissez votre style

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    Personnalisez votre Baristina en faisant votre choix parmi les différents manches colorés ou en bois massif.

    Un vidage ultra-simple.

    Un vidage ultra-simple.

    Terminé ? Appuyez sur le bouton pour éjecter le marc de café. Inutile de secouer, c'est aussi simple que ça.

    Swipez pour commencer

    Swipez pour commencer

    Avec notre système unique, c'est le porte-filtre qui déclenche la préparation de votre café.

    Spécificités Techniques

    • Pays d'origine

      Pays de fabrication
      Roumanie
      Pays de conception
      Pays-Bas

    • Caractéristiques techniques

      Poids du produit
      0,175 kg
      Dimensions du produit
      65 mm (largeur), 75 mm (hauteur), 175 mm (profondeur)

    • Caractéristiques générales

      Pièces compatibles lave-vaisselle
      Aucun-e

    • Service

      2 ans de garantie
      Oui

    • Durabilité

      Matériau de l'emballage
      > 95 % recyclé et 100 % recyclable

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