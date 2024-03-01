BAR310/90
Porte-filtre Baristina unique
La Baristina est équipée d'un porte-filtre unique : swipez simplement le manche sur la droite, et votre café se lance automatiquement. Sélectionnez la couleur ou l'essence de bois que vous préférez, pour une Baristina qui vous ressemble.Voir tous les avantages
Si vous pouvez bénéficier d'un apaisement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez le réclamer sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier de magasinage.
Porte-filtre
total
recurring payment
Personnalisez votre Baristina en faisant votre choix parmi les différents manches colorés ou en bois massif.
Terminé ? Appuyez sur le bouton pour éjecter le marc de café. Inutile de secouer, c'est aussi simple que ça.
Avec notre système unique, c'est le porte-filtre qui déclenche la préparation de votre café.
Pays d'origine
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Service
Durabilité
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