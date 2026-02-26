Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
CORPS - Rasoirs
Toutes les séries
Bodygroom Series 7000 Tondeuse aine et corps étanche
Soutien
BG7025/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l’achat et obtenez une garantie prolongée (des conditions peuvent s’appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (13)
Puis-je utiliser ma tondeuse corps Philips sans sabot ?
Sur quelles zones utiliser ma tondeuse corps Philips ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Je suis allergique au nickel. Puis-je utiliser cet appareil ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Le voyant de charge ne s'allume pas. Quel est le problème ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider