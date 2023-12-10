Garantie de 2 ans
5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoir 2D avec suivi des contours
61 min d'autonomie / 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Jusqu'à 5 ans de garantie
Vous pouvez désormais tailler et raser en toute confiance tous vos poils en dessous du cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.
Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce rasoir corps réglable s’adapte à tous les contours de votre corps, pour un rasage de près.
La tondeuse intégrée avec sabot réglable est conçue pour offrir plus de puissance pour couper même les poils les plus épais. Obtenez un style naturel ou un rasage de près grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm à 11 mm.
Récompenses
4.6
sur 5
9
Critiques
89%
recommandent ce produit
CloDuLam
10/12/2023
Canada
Acheteur vérifié
Le meilleur
J'ai choisi ce rasoir pour sa petitesse, légèreté et les fonctions de coupe multiples. Pour les soins du dos, il faudrait ajouter un allonge pour rejoindre toutes les surfaces.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Lion2023
28/07/2023
Canada
Acheteur vérifié
Excellent produit
C’est un excellent rasoir pour le corps et il coupe à la perfection les poils
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Énergie 33
06/06/2022
Canada
Le meilleur
Rasage confortable et efficace sur tout le corps, le meilleur jusqu’à présent
Avantages
Forme ergonomique du rasoir et confort d’utilisation
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.