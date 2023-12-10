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regular

Bodygroom Series 7000Tondeuse aine et corps étanche

BG7025/15

4.6
| (9) Critiques | 89% recommandent ce produit

1 récompense

Tondeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture
La tondeuse Series 7000, dotée d'une double tête de rasage exclusive et d'une technologie de sécurité avancée, vous permet de basculer en toute confiance entre le rasage et la tonte. Obtenez des résultats précis grâce au rasoir avec suivi des contours 4D et à la tondeuse à 5 hauteurs de coupe, partout sur le corps.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

Suivi des contours 4D et protection avancée de la peau

Tondeuse corps précise, sans danger même sous la ceinture

  • 5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 61 min d'autonomie / 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Têtes de tonte et de rasage dédiées réunies en un modèle intégré

Vous pouvez désormais tailler et raser en toute confiance tous vos poils en dessous du cou avec un seul outil. Utilisez le rasoir et tondeuse corps Philips Bodygroom 7000 pour réaliser une taille à l'aide d'un seul accessoire, pour un résultat régulier sur le dos, les épaules, le torse, le ventre, les aisselles, les bras, l'aine et les jambes.

Rasage de près du corps confortable avec suivi des contours 4D

Rasage de près du corps confortable avec suivi des contours 4D

Grâce à sa tête flexible dans 4 directions, ce rasoir corps réglable s’adapte à tous les contours de votre corps, pour un rasage de près.

Contrôlez la longueur de vos poils grâce à la tondeuse réglable intégrée

Contrôlez la longueur de vos poils grâce à la tondeuse réglable intégrée

La tondeuse intégrée avec sabot réglable est conçue pour offrir plus de puissance pour couper même les poils les plus épais. Obtenez un style naturel ou un rasage de près grâce à un sabot réglable à 5 hauteurs de coupe, de 3 mm à 11 mm.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Récompenses

  • Award image AWARD-3620246

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

9

Critiques

89%

recommandent ce produit

2
1

10/12/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Le meilleur

J'ai choisi ce rasoir pour sa petitesse, légèreté et les fonctions de coupe multiples. Pour les soins du dos, il faudrait ajouter un allonge pour rejoindre toutes les surfaces.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Tondeuse aine et corps étanche

Oui, je recommande ce produit

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28/07/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent produit

C’est un excellent rasoir pour le corps et il coupe à la perfection les poils

Oui, je recommande ce produit

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06/06/2022

Canada

Canada

Le meilleur

Rasage confortable et efficace sur tout le corps, le meilleur jusqu’à présent

Avantages

Forme ergonomique du rasoir et confort d’utilisation

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.