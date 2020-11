Lames en acier inoxydable et peigne réglable, tond les poils de 3 à 11 mm

La tondeuse intégrée et le peigne réglable avec 5 réglages de longueur sont conçus pour offrir davantage de puissance pour couper les poils les plus épais. Les lames en acier se de la tondeuse frottent légèrement l’une contre l’autre de sorte qu’elles s’affûtent tout en rasant, elles restent donc très affûtées et efficaces. Les lames sont arrondies pour un contact tout en douceur sur la peau afin d’éviter l’irritation. Pour maintenir votre longueur de coupe souhaitée ou pour obtenir un look naturel, réglez le peigne à une longueur entre 3 à 11 mm. Vous pouvez utiliser le système de rasage de l’autre côté pour un résultat de plus près.