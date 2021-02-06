Garantie de 2 ans
Plus offert
BRE640/00
Pour les jambes, le corps et le visage
Disques en céramique pour poils fins
Poignée en forme de S
+ 8 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.
Récompenses
1.0
sur 5
2
Critiques
Bibi 1947
06/02/2021
Canada
Ne fonctionne plus après 8 mois
Très mauvais achat ! Ne fonctionne plus après 8 mois.. la garantie est de 24 mois mais le service à la clientèle me dit au téléphone que c’est probablement la tête qui est brisée et que ce n’est pas garanti. N’achetez ce produit
Avantages
Aucun
Inconvénients
Il n’enlève pas les poils fins et brise après 8 mois
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE615/00 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE615/00 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide
Cynthia75
10/02/2017
Canada
n'a fonctionné que 4 mois environ
Je suis très déçu puisque j'ai acheté le produit, aimé le produit mais la tête d'épilation ne fonctionne plus (elle ne tourne plus) et impossible d'acheter que la pièce.. Je n'avais malheureusement pas gardé ma facture.. Je magasine présentement au produit similaire mais d'une autre marque.
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche