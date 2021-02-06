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  • Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
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Satinelle AdvancedÉpilateur 100 % étanche

BRE640/00

1
| (2) Critiques

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Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Vous pouvez désormais avoir la peau lisse avant et après l'épilation, sur toutes les parties du corps.
Voir tous les avantages

3 routines soin du corps

Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • Disques en céramique pour poils fins

  • Poignée en forme de S

  • + 8 accessoires

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Premier épilateur avec poignée en forme de S

Premier épilateur avec poignée en forme de S

La poignée ergonomique en forme de S est facile à manier, pour une maîtrise parfaite et un meilleur accès aux différentes zones du corps. Elle permet des mouvements précis et naturels sur tout le corps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612378

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
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1.0

sur 5

2

Critiques

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2

06/02/2021

Canada

Canada

Ne fonctionne plus après 8 mois

Très mauvais achat ! Ne fonctionne plus après 8 mois.. la garantie est de 24 mois mais le service à la clientèle me dit au téléphone que c’est probablement la tête qui est brisée et que ce n’est pas garanti. N’achetez ce produit

Avantages

Aucun

Inconvénients

Il n’enlève pas les poils fins et brise après 8 mois

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE615/00 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE615/00 Épilateur utilisable sur peau sèche ou humide

10/02/2017

Canada

Canada

n'a fonctionné que 4 mois environ

Je suis très déçu puisque j'ai acheté le produit, aimé le produit mais la tête d'épilation ne fonctionne plus (elle ne tourne plus) et impossible d'acheter que la pièce.. Je n'avais malheureusement pas gardé ma facture.. Je magasine présentement au produit similaire mais d'une autre marque.

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Advanced BRE640/00 Épilateur 100 % étanche

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