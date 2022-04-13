Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
Toutes les séries
Satinelle Advanced Épilateur 100 % étanche
Plus offert
Soutien
BRE640/00
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l’achat et obtenez une garantie prolongée (des conditions peuvent s’appliquer).
Guide de mise en route - English (US)
Eco passport - English (US)
Tout (13)
Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider