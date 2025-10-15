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  • Un rasage en douceur pour une peau lisse
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Lady Shaver Series 6000Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

BRL146/00

4
| (1) Évaluation | 100% recommandent ce produit
Un rasage en douceur pour une peau lisse
Profitez d'un rasage en douceur sur tout votre corps. Pratique et facile à utiliser, le rasoir féminin Philips série 6000 est adapté aux zones sensibles et offre une peau lisse sans effort tout en prenant soin de votre peau délicate.
Voir tous les avantages

Un rasage en douceur pour une peau lisse

  • Rasoir à grille flottante

  • Recharge en 10 heures

  • +7 accessoires

Un rasage tout en douceur

Un rasage tout en douceur

Le rasoir féminin Philips série 6000 est conçu pour un toucher doux et confortable sur la peau des différentes zones du corps*. 80 % de nos consommatrices confirment l’absence de brûlures et de rougeurs**. Obtenez une peau parfaitement lisse, tout en la respectant.

Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

Bords arrondies pour un rasage respectueux de la peau

Les bords arrondies à l’avant et à l’arrière de la grille de rasage permettent au rasoir de glisser en douceur sur votre peau. 78 % des femmes affirment que les bords arrondis de la tondeuse permettent d’éviter les griffures***

Grille unique flottante pour un rasage uniforme

Grille unique flottante pour un rasage uniforme

La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau pour un rasage uniforme

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

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4.0

sur 5

1

Évaluation

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

15/10/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Le rasoir qui coupe bien et de près. Très bon acha

Le rasoir coupe très bien. Il est léger et facilement malléable

Avantages

Rasoir très efficace

Inconvénients

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

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Avis de non-responsabilité

  1. 74 %, HUT Allemagne n=49, 2021

  2. HUT Allemagne n=49, 2021

  3. par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n=49, 2021