Garantie de 2 ans
Rasoir à grille flottante
Recharge en 10 heures
+7 accessoires
Le rasoir féminin Philips série 6000 est conçu pour un toucher doux et confortable sur la peau des différentes zones du corps*. 80 % de nos consommatrices confirment l’absence de brûlures et de rougeurs**. Obtenez une peau parfaitement lisse, tout en la respectant.
Les bords arrondies à l’avant et à l’arrière de la grille de rasage permettent au rasoir de glisser en douceur sur votre peau. 78 % des femmes affirment que les bords arrondis de la tondeuse permettent d’éviter les griffures***
La grille flottante épouse naturellement les courbes et contours de votre corps, afin de maintenir un contact continu avec votre peau pour un rasage uniforme
4.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Système solaire
15/10/2025
Canada
Acheteur vérifié
Le rasoir qui coupe bien et de près. Très bon acha
Le rasoir coupe très bien. Il est léger et facilement malléable
Avantages
Rasoir très efficace
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide
74 %, HUT Allemagne n=49, 2021
HUT Allemagne n=49, 2021
par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n=49, 2021