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Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide
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Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?
Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
Pourquoi un adaptateur secteur n'est-il pas fourni avec le produit ?
Mon rasoir féminin Philips ne charge pas.
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Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin
Je ne trouve pas l'adaptateur/le chargeur USB pour mon produit Philips
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