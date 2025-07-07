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Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

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Lady Shaver Series 6000Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

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Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide

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Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • ZIP fich., 77.9 kB
  • 7 July 2025

Manuel d’utilisation

  • PDF fich., 1.1 MB
  • 17 October 2023

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