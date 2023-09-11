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regular

Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

BT5511/15

4.3
| (3) Critiques
Précision avancée
La tondeuse à barbe et barbe de 3 jours haut de gamme Philips 5500 coupe aussi les cheveux. Elle est conçue pour produire une coupe régulière quel que soit l'angle, avec 40 hauteurs réglables. Lames en acier DualCut et batterie lithium-ion offrant une autonomie de 90 minutes.
Voir tous les avantages

Un contrôle inégalé pour la barbe et les cheveux

Précision avancée

  • 5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 61 min d'autonomie / 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Tonte uniforme du premier coup

Tonte uniforme du premier coup

Obtenez une tonte uniforme avec la tondeuse à barbe Philips de série 5000. Notre système Lift & Trim intégré saisit tous les poils bas et les peignes arrondis permettent une tonte uniforme.

S’ajuste à différents réglages de longueur

S’ajuste à différents réglages de longueur

Avec cette tondeuse à barbe sans fil, taillez votre barbe à la longueur que vous voulez. Il suffit de faire tourner la molette jusqu’à l’un des 40 réglages de longueur en paliers de 1/128 po (0,2 mm).

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Avec DualCut, obtenez une coupe rapide et uniforme avec la tondeuse à barbe pour hommes de Philips dotée de lames en acier autoaffûtées et de 2 fois plus de lames.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

3

Critiques

4
2
1

11/09/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.

Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

10/06/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très bien

Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

28/01/2020

Canada

Canada

Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues

Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.

Avantages

Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)

Inconvénients

Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

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Avis de non-responsabilité

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.