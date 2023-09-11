Garantie de 2 ans
BT5511/15
5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)
Rasoir 2D avec suivi des contours
61 min d'autonomie / 1 h de charge
Accessoire spécial dos
Jusqu'à 5 ans de garantie
Obtenez une tonte uniforme avec la tondeuse à barbe Philips de série 5000. Notre système Lift & Trim intégré saisit tous les poils bas et les peignes arrondis permettent une tonte uniforme.
Avec cette tondeuse à barbe sans fil, taillez votre barbe à la longueur que vous voulez. Il suffit de faire tourner la molette jusqu’à l’un des 40 réglages de longueur en paliers de 1/128 po (0,2 mm).
Avec DualCut, obtenez une coupe rapide et uniforme avec la tondeuse à barbe pour hommes de Philips dotée de lames en acier autoaffûtées et de 2 fois plus de lames.
4.3
sur 5
3
Critiques
Danpaq
11/09/2023
Canada
Acheteur vérifié
Facile a utiliser, garde sa charge longtemps.
Très satisfait du produit. Beaucoup d’ajustements.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5511/15 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours
Master8
10/06/2022
Canada
Acheteur vérifié
Très bien
Va très bien. Bonne batterie. Plusieurs choix de coupe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cricriparadis
28/01/2020
Canada
Bonne tondeuse mais pas pour les barbes longues
Parce que le grand peigne est trop long et rend la tonte de la moustache très difficile.
Avantages
Facile à manier. Socle utile. Efficace pour les barbes courtes (plus courtes que 10mm)
Inconvénients
Le peigne pour les longues barbes est trop long donc très difficile de se tondre la moustache.
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.