ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

Beardtrimmer series 5000 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Soutien

Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

BT5511/15

Beardtrimmer series 5000 Tondeuse à barbe et barbe de 3 jours

Accéder à la Boutique

Enregistrez votre produit

Obtenez votre garantie prolongée

Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l’achat et obtenez une garantie prolongée (des conditions peuvent s’appliquer).

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fich., 695.3 kB
  • 1 April 2025

Manuel d’utilisation

  • PDF fich., 1.9 MB
  • 7 December 2023

Foire aux questions

Dépannage

Garantie et service

Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Service et échange

Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider