Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Le câble USB 30 broches inclus est indispensable pour synchroniser votre iPhone ou votre iPod avec iTunes, ainsi que pour charger votre appareil via votre ordinateur ou un chargeur USB. Que vous le conserviez sur vous, le laissiez au travail, ou remplaciez celui que vous avez perdu, vous pourrez vous connecter et charger votre appareil quand vous en aurez besoin.