Garantie de 2 ans
Plus offert
DS6800W/37
Toutes les émotions des performances scéniques
Ressentez la musique comme si vous y étiez grâce au son plus profond et plus naturel des technologies SoundSphere et AirPlay de ces élégants haut-parleurs capables de diffuser sans fil le contenu de votre iPod touch, de votre iPhone, de votre iPad et d'iTunes.
Technologie AirPlay
Port USB pour la lecture/la recharge
50 W
Jouissez de la beauté et de l'énergie de la musique grâce à la technologie SoundSphere qui délivre chaque note telle que l'artiste en avait l'intention. Offrant un son clair et naturel, elle crée une impression sonore plus profonde et plus étendue. Le résultat : un son proche du réel, qui vous donne la sensation que les artistes sont là, devant vous. Chaque haut-parleur SoundSphere est équipé d'un haut-parleur d'aigus suspendu au-dessus de l'enceinte et qui diffuse des sons plus clairement et dans toutes les directions. Un système d'ingénierie des filtres audio sophistiqué et un positionnement réfléchi du haut-parleur de graves minimisent les interférences et contribuent à un son encore plus naturel.
La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.
La charge acoustique Bass Reflex utilise un évent de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'évent de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.
Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité
Notation globale