Garantie de 2 ans
DST3031/20
Puissance de 1250 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 180 g
Céramique
L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
La semelle céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle résiste aux rayures, est facile à nettoyer et n'adhère pas aux vêtements.
Notation globale