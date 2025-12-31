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  • Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis
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Série 3000Fer vapeur

DST3031/20

Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis
Notre fer vapeur série 3000 facilite le repassage grâce à son puissant effet pressing éliminant les faux plis tenaces. La semelle en céramique glisse facilement, tandis que son réservoir d'eau de 300 ml vous permet de réaliser une petite séance de repassage sans remplissage intermédiaire.
Voir tous les avantages

Effet pressing jusqu'à 180 g

Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis

  • Puissance de 1250 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • Céramique

Effet pressing jusqu'à 180 g pour plus de puissance

L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Jusqu'à 40 g/min de débit vapeur continu pour des performances régulières

Jusqu'à 40 g/min de débit vapeur continu pour des performances régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

Semelle céramique pour une glisse parfaite

Semelle céramique pour une glisse parfaite

La semelle céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle résiste aux rayures, est facile à nettoyer et n'adhère pas aux vêtements.

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