Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis

Notre fer vapeur série 3000 facilite le repassage grâce à son puissant effet pressing éliminant les faux plis tenaces. La semelle en céramique glisse facilement, tandis que son réservoir d'eau de 300 ml vous permet de réaliser une petite séance de repassage sans remplissage intermédiaire.