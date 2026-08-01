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Série 3000 Fer vapeur
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Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle de mon fer vapeur ou à sec Philips ?
De l'eau fuit de la semelle de mon fer ou de ma centrale vapeur Philips
Ma planche à repasser est humide et j'aperçois des gouttes d'eau sur le sol
Mon fer vapeur Philips ne chauffe plus.
L'effet pressing de mon fer vapeur Philips ne fonctionne pas
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
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