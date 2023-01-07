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  • 2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
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Plus offert 

Série 2200Machines espresso entièrement automatiques

EP2220/14

4.7
| (11) Critiques | 91% recommandent ce produit
2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais
Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.
Voir tous les avantages

Grâce à l'écran tactile intuitif

2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

  • 2 boissons

  • Mousseur à lait classique

  • Noir mat

  • Écran tactile

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, qui est prise en charge par une technologie antifraude et l'analyse humaine. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 5

11

Critiques

91%

recommandent ce produit

4
3
1

07/01/2023

Canada

Canada

Acheteur vérifié

exellente machine

facile de fonctionnement, choix entre café en grain ou moulu

Avantages

simplicité de fonctionnement

Inconvénients

plateau amovible sous la machine un peu fragile a mon gout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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31/10/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Fonctionnalité facile.

Il manque juste une alerte pour le manque de grain de café! Sinon tout le reste fonctonne très bien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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15/05/2022

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Elle est conforme à mes attentes

Je recommande ce produit, facile d’utilisation et fait d’excellent café

Avantages

Facile d’utilisation

Inconvénients

Légèrement bruyant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques

Oui, je recommande ce produit

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Avis de non-responsabilité

  1. Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

  2. Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

  3. non inclus dans le contenu de la boîte