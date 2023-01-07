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2 boissons
Mousseur à lait classique
Noir mat
Écran tactile
Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.
Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.
Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.
4.7
sur 5
11
Critiques
91%
recommandent ce produit
Boulle de billard
07/01/2023
Canada
Acheteur vérifié
exellente machine
facile de fonctionnement, choix entre café en grain ou moulu
Avantages
simplicité de fonctionnement
Inconvénients
plateau amovible sous la machine un peu fragile a mon gout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
la mitte
31/10/2022
Canada
Acheteur vérifié
Fonctionnalité facile.
Il manque juste une alerte pour le manque de grain de café! Sinon tout le reste fonctonne très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
Jack04
15/05/2022
Canada
Acheteur vérifié
Elle est conforme à mes attentes
Je recommande ce produit, facile d’utilisation et fait d’excellent café
Avantages
Facile d’utilisation
Inconvénients
Légèrement bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 2200 EP2220/14 Machines espresso entièrement automatiques
Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.
Sur la base d'une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.
non inclus dans le contenu de la boîte