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        SSD

        FM01SM130B/00

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Plug-and-play pour une utilisation facile

        • 1 To

        • Mémoire SSD

        Ouverture facile et emballage pratique

        Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

        Transfert rapide de données grâce au port USB 2.0 haut débit

        Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.

        Un capuchon de protection intégré bien pratique

        Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

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