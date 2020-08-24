Garantie de 2 ans
Plus offert
FM01SM130B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play simple et convivial. La mémoire SSD Philips vous permet de stocker et de partager quotidiennement fichiers, photos et musique facilement et à moindre coût.
1 To
Mémoire SSD
Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.
Le transfert de données à haute vitesse permet de réduire considérablement l'attente lors de la copie de fichiers multimédias volumineux vers ou à partir du disque dur de votre ordinateur.
Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.
Notation globale