ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

        Plus offert

        Clé USB

        FM32FD180D/00

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips STAR Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.

        Voir tous les avantages

        Échange de fichiers en un clin d'œil !

        Compact, léger, pour une utilisation libre

        • 32 Go

        • Star Edition 2.0

        • Lot de 2

        L'indicateur d'activité s'allume lors de la copie des fichiers.

        Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.

        Un capuchon de protection intégré bien pratique

        Ne perdez plus votre capuchon de protection ! Partie intégrante du produit, il reste relié en permanence à la clé USB. Pour utiliser la clé USB, il vous suffit de tourner le capuchon vers l'arrière avant de la brancher.

        Ouverture facile et emballage pratique

        Les marques et les perforations de l'emballage vous indiquent la meilleure façon de l'ouvrir et d'accéder facilement à votre clé USB.

        Spécificités Techniques

        Communiquer avec Philips

        Nous sommes heureux de vous aider

        Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

        • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
        • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
        • Soyez les premiers informés des nouveautés

        J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

        • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
        • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
        • Soyez les premiers informés des nouveautés