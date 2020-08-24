Garantie de 2 ans
Plus offert
FM64FD175B/00
Plug-and-play pour une utilisation facile
Appareil plug-and-play pratique et simple d'utilisation. Chaque jour, avec la clé USB colorée Philips MOTION Edition, vous stockerez et partagerez fichiers, photos et musique en toute simplicité et à moindre coût.
64 Go
Motion Edition 3.2
USB-C
Choisissez votre couleur tendance : jaune canari, rose bonbon, violet, vert absinthe, bleu électrique ou orange lever du soleil. Agrémentez ainsi vos stockages et partages de données quotidiens en y apportant une touche de fun !
Une capacité de 64 Go vous permet d'échanger, de partager et d'enregistrer plus de fichiers ou des fichiers plus volumineux via le port USB de votre PC ou de votre ordinateur portable.
Une LED clignote pour indiquer que la clé est correctement connectée et qu'elle fonctionne. Elle clignote plus rapidement lors de la copie de fichiers vers, ou à partir de sa mémoire.