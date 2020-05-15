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  • Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800
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Purificateur d'air Série 800Filtre HEPA NanoProtect et charbon actif

FY0293/30

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800

Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.

Voir tous les avantages

Piège efficacement 99,9 % des nanoparticules (1)

Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800

  • Compatible avec la série 800

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 1 an

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec la série 800

Compatible avec la série 800

Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 800 : modèles AC0830 et AC0850. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

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Avis de non-responsabilité

  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.

  2. (2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.