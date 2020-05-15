Garantie de 2 ans
FY0293/30
Filtre d'origine pour purificateur d'air série 800
Filtre de rechange d'origine pour le purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des allergènes d'origine animale et des particules virales.
Compatible avec la série 800
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 1 an
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour purificateurs d'air Philips série 800 : modèles AC0830 et AC0850. Le modèle de purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une filtration optimale, remplacez régulièrement le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Notation globale
(1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um et 0,3 um conformément à la norme DIN 71460, IUTA.
(2) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.