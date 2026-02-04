Garantie de 2 ans
Plus offert
Élimine les bouloches
Convient à tous les vêtements
2 piles AA Philips fournies
La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.
Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.
Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.
Récompenses
5.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Bedette
04/02/2026
Canada
Acheteur vérifié
Très efficace!!
Vraiment un très produit, fais un bon travail, très contente de mon achat.
Avantages
Solide, frais un bon travail bon rapport qualité/prix.
Inconvénients
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 500 GC026/00 Rasoir anti-bouloche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 500 GC026/00 Rasoir anti-bouloche