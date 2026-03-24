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  • PDF fich., 632 kB
  • 24 March 2026

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

  • PDF fich.
  • 30 July 2026

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