Garantie de 2 ans
Plus offert
HC3520/15
Lames en inox
13 hauteurs de coupe
75 min d'autonomie pour 8 h de charge
Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.
La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.
Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.
Notation globale
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.
Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.
Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips