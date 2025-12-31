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  • Une coupe de cheveux facile et uniforme
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Hairclipper series 3000Tondeuse à cheveux

HC3520/15

Une coupe de cheveux facile et uniforme
Coupez-vous rapidement et facilement les cheveux. La technologie DualCut avec lames auto-affûtées est deux fois plus rapide*. La technologie Trim-n-Flow comprend un sabot conçu pour éviter les obstructions, ce qui vous permet de styliser vos cheveux sans interruptions.
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Taille plus rapidement sans s'obstruer*

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  • Lames en inox

  • 13 hauteurs de coupe

  • 75 min d'autonomie pour 8 h de charge

Technologie Trim-n-Flow pour une coupe ininterrompue

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Notre tondeuse à cheveux Philips au nouveau sabot innovant est conçue pour éviter que les cheveux ne restent bloqués dans la tondeuse. Vous pourrez donc poursuivre votre tâche, du début à la fin, sans interruption.

Précision maximale avec les doubles lames

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La tondeuse à cheveux Philips 3000 est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

Une coupe parfaite et sûre

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Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 

  1. Une coupe plus rapide sans obstructions : tests avec hauteurs de coupe jusqu'à 19 mm. Comparaison avec le sabot précédent.

  2. Coupe 2 fois plus rapide, par rapport au précédent modèle Philips