Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
CHEVEUX - Tondeuses
Toutes les séries
Hairclipper series 3000 Tondeuse à cheveux
Plus offert
Soutien
HC3520/15
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Déclaration de conformité européenne
Tout (12)
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips pour tailler les poils de mon corps ?
Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?
Comment nettoyer ma tondeuse Philips ?
Que signifient les symboles sur ma tondeuse Philips ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Ma nouvelle tondeuse à barbe ou mon nouveau rasoir Philips ne s'allume pas.
Ma tondeuse Philips ne se charge pas
La batterie de ma tondeuse Philips se décharge rapidement
Mes cheveux s'accumulent dans la tondeuse à cheveux Philips.
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Service et échange
Obtenez un service pour votre produit endommagé ou remplacez-le
Communiquer avec Philips
Nous sommes heureux de vous aider