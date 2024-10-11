Garantie de 2 ans
Plus offert
Technologie Rapid Air
4,1 l
Noir
La technologie Rapid Air et sa conception exclusive en étoile font circuler l'air chaud afin d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur, le tout avec très peu d'huile ajoutée.
L'Airfryer Philips utilise de l'air chaud pour cuire vos aliments préférés à la perfection, avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
Découvrez des centaines de recettes appétissantes à réaliser avec l'Airfryer. Elles sont savoureuses, saines et rapides à préparer. Les recettes de l'application HomeID sont choisies par des experts en nutrition pour la cuisine de tous les jours.
4.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
Fritair
11/10/2024
Canada
Friteuse à air modèle HD9200/90
Très simple d'utilisation ! Pas besoin d'électronique qui complique son utilisation. Parfaite pour ceux qui aiment ce qui est simple et efficace...
Avantages
Simplicité
Inconvénients
J'ai remarqué que le fond du panier commence légèrement à perdre son revêtement. J'espère éventuellement pouvoir en trouver un comme pièce de rechange car le reste de l'appareil fonctionne très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9200/91 Airfryer L
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Série 3000 HD9200/91 Airfryer L
Par rapport à des frites fraîches cuites dans une friteuse traditionnelle Philips
Par rapport à la teneur en matières grasses de poulet et de porc cuits dans une friteuse traditionnelle et un wok.
Disponible uniquement dans les pays avec une communauté HomeID
Coût énergétique de la cuisson d'un blanc de poulet (Airfryer 160 °C, sans préchauffage) ou d'un filet de saumon (200 °C, sans préchauffage) par rapport à un four de classe A. Pourcentages moyens basés sur des mesures internes en laboratoire avec les produits HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255 et HD9880. Les résultats peuvent varier selon le modèle.